A. Shadmani’nin Ölümü Tartışılıyor

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ALİ SHADMANİ’NİN DURUMU

İran Genelkurmay Başkanı Ali Shadmani’nin öldüğü sorusu kısa sürede dünya gündeminde yer aldı. İsrail ordusunun 13 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği nokta atışı hava saldırısında, İran’ın en kıdemli askeri yetkilisinin hedef alındığı bildirildi. Shadmani’nin ölümü, İran’ın askeri komuta kademesinde büyük bir boşluk yarattı.

ALİ SHADMANİ KİMDİR?

Peki, Ali Shadmani kimdir ve nasıl öldü? Reuters’ın haberine göre, İsrail ordusu, İran ordusunun genelkurmay başkanı ve en kıdemli komutanı olarak belirlediği Ali Shadmani’nin öldüğünü açıkladı. Bu olay, bölgedeki askeri dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İRAN’IN YENİ ASKERİ YÖNETİMİ

Ali Shadmani’nin ölümü, İran’ın yeni askeri yönetimi ile ilgili soruları da gündeme getirdi. İran’ın yeni komuta kadrosunun kimlerden oluştuğu merak ediliyor. Bu değişimin, İran ordusunun stratejik hedefleri üzerinde nasıl etkili olacağı önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde görülecek.