A.T. Irak’a Kaçarken Yakalandı

BOĞAZI KESİLİP ÖLDÜRÜLEN PAZARCI

Mardin’in Savur ilçesinde İzzettin Cebeci (40), boğazı kesilerek yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi A.T. (41), Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde yaşayan ve halk pazarlarında meyve-sebze satarak geçinen Cebeci, pazar kurulduğu gün, kırsal İçören Mahallesi’nde tezgahını açtı. Bir süre satış yaptıktan sonra öğle saatlerinde yakındaki camiye gitmek için pazar alanından ayrıldı. Cebeci geri dönmeyince arkadaşları kendisini telefonla aradı, fakat ulaşamadı. Bunun üzerine, Cebeci’nin arkadaşları, gittiği caminin tuvaletinde boğazı kesilmiş halde buldu. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Maalesef, Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzzettin Cebeci’nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi. Olayla ilgili olarak yapılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayet şüphelisi A.T.’yi belirledi. A.T.’nin Şırnak’a kaçtığı ve buradan Irak’a geçeceği bilgisini alan jandarma, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirerek ortak bir operasyon düzenledi. A.T., Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’ndan Irak’a geçmeye çalışırken yakalandı. Şu an için A.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.