A Takımda Sakatlar Nedeniyle Değişiklik Yapıldı

HASTALIK NEDENİYLE KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu, bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle değişiklik gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Bununla birlikte, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklama şöyle: “ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bugün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston kentine yolculuk edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.” Hakan Çalhanoğlu’nun UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık sonrası yapılan muayene sonuçları, A Milli Takım teknik heyetinin sağlık durumunun özel maçlar döneminde düzelmeyecek kararını almaya sevk etti. Ayrıca, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu’nun sağlık heyetinin muayenesinde, mevcut sakatlıklarının iyileşmesinin mümkün olmayacağı belirlendi.

YENİ İSİM KADRODA

Bu durumlar neticesinde, Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu aday kadrodan çıkarılmışken, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek kadroya katıldı.