A Tv 2025 Yayın Akışı ve Frekanslar

ATV, GÜÇLÜ REYTİNGLERİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR
A Tv, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olmayı sürdürerek sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Uzun yıllardır devam ettirdiği yayın anlayışı ile geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenmiş frekans bilgileriyle de merak uyandırıyor.
26 MART 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
26 Mart 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde belirlenmiştir:
06:30 – Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – ATV Ana Haber
20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel
21:00 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)
00:20 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi
03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
ATV YAYININI GÜNCELLEME ADIMLARI
ATV yayın akışını ve canlı yayın izleme bağlantısını güncellemek için aşağıdaki manuel adımları takip edebilirsiniz. ATV’nin SD ve HD yayınları tek bir frekans üzerinden taratılacak. ATV uydu frekansını güncellemek için gereken adımlar, kanalı takip edenler için büyük önem taşıyor.