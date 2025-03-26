A Tv 2025 Yayın Akışı ve Frekanslar

ATV, GÜÇLÜ REYTİNGLERİYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR

A Tv, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olmayı sürdürerek sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Uzun yıllardır devam ettirdiği yayın anlayışı ile geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenmiş frekans bilgileriyle de merak uyandırıyor.

26 MART 2025 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

26 Mart 2025 Çarşamba günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde belirlenmiştir:

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – ATV Ana Haber

20:00 – Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel

21:00 – Kuruluş Osman (186. Bölüm)

00:20 – Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi

03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

ATV YAYININI GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV yayın akışını ve canlı yayın izleme bağlantısını güncellemek için aşağıdaki manuel adımları takip edebilirsiniz. ATV’nin SD ve HD yayınları tek bir frekans üzerinden taratılacak. ATV uydu frekansını güncellemek için gereken adımlar, kanalı takip edenler için büyük önem taşıyor.