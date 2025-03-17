A TV Canlı Yayın Frekans Bilgileri

A Tv, Türkiye’nin en yüksek izlenme oranına sahip televizyon kanallarından biri olarak, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışıyla geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılına yönelik güncellenen frekans bilgileriyle de dikkat çekiyor. İşte, 17 Mart 2025 Pazartesi günü için A Tv canlı yayın izleme linki ve detayları…

Yayın Akışı

06:30 – Zembilli

07:30 – A Tv’de Hafta Sonu

10:00 – Can Borcu (13. Bölüm)

13:30 – Dizi TV

14:20 – Başka Bir Gün (7. Bölüm)

17:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:30 – ATV Ana Haber

20:00 – Kardelenler (7. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Osman (184. Bölüm)

03:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Frekans Güncelleme Adımları

ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacaktır.

ATV uydu frekansını manuel olarak güncelleme adımları şöyle:

Ana menüye giriş yapın: Uydu alıcınızın uzaktan kumandasında “MENÜ” veya “SETUP” yazan tuşa basarak ana menüye girin.

Kanal arama menüsüne geçin: Cihazınızın marka ve modeline göre ekranda “KANAL ARAMA”, “MANUEL ARAMA”, “KANAL EKLEME” veya “EL İLE ARAMA” seçeneklerinden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile uygun seçeneği bulun ve “OK” tuşuna basın.

Frekans ayarlarını girin: Açılan pencerede, uydu alıcınıza bağlı olarak “TP FREKANSI”, “ALIŞ FREKANSI”, “FREKANS” veya “UYDU FREKANSI” gibi seçeneklerden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak bu seçeneği seçin. Ardından kumandanızdaki rakam tuşlarını kullanarak ATV’nin yeni frekans değeri olan “12053” değerini girin.