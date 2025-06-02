A Tv, Reytinglerde Üst Sıralarda Kalıyor

ATV REYTİNGLERDE YÜKSELİYOR

ATV, Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmayı sürdürüyor. Sunmuş olduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınları ile reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını devam ettiren kanal, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Şimdi ise 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileri izleyicilerin dikkatini çekiyor.

2 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜNÜN YAYIN AKIŞI

2 Haziran 2025 Pazartesi günü ATV’nin yayın akışı şu şekilde planlanıyor: 08:00 – Kahvaltı Haberleri, 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert, 13:00 – ATV Gün Ortası, 14:00 – Nursel ile Mutfak Bahane, 16:00 – Esra Erol’da, 19:00 – ATV Ana Haber, 20:00 – Timsahlar Cehennemi (Yabancı Sinema), 21:50 – Kayıp Şehir (Yabancı Sinema), 23:20 – Bir Gece Masalı, 02:20 – Timsahlar Cehennemi (Yabancı Sinema), 03:50 – Aldatmak.

FREKANS BİLGİLERİ VE GÜNCELLEME ADIMLARI

ATV’nin SD ve HD yayınlarını güncelleyebilmek için izleyicilerin aşağıdaki adımları takip etmesi gerekiyor. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taranacak. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için gereken adımlar belirli talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.