A Tv Reytinglerde Üst Sıralarda Kalıyor

ATV YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİLERİ

A Tv, Türkiye’nin en popüler televizyon kanallarından biri olarak dizi, program ve canlı spor yayınlarıyla reytinglerde üst sıralarda kalmayı başarıyor. Yıllardır sürdürdüğü yayın politikası ile geniş bir izleyici kitlesini kendine çekmiş olan kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de ilgileri üzerine topluyor. 10 Haziran 2025 Salı günü için ATV’de canlı yayın izlemek isteyenler için Full HD linki ve detaylar şu şekilde.

10 HAZİRAN 2025 YAYIN AKIŞI

10 Haziran 2025 tarihinde ATV’nin yayın akışı şu şekildedir:

– 01:00 – Anka (Yerli Sinema)

– 03:20 – Aldatmak (Dizi)

– 05:50 – Hercai (Dizi)

– 08:00 – Kahvaltı Haberleri

– 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 – Gün Ortası

– 14:00 – Mutfak Bahane

– 16:00 – Esra Erol’da

– 19:00 – ATV Ana Haber

– 20:00 – Güven Bana (Yarışma)

– 21:50 – Güven Bana (Yarışma)

– 23:50 – Güven Bana (Yarışma)

UYDU FREKANS GÜNCELLEMESİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yanı sıra ATV’nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarları ile güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden güncellenerek taratılacaktır. ATV uydu frekansını manuel olarak güncellemek için gerekli adımların izlenmesi önem taşıyor.