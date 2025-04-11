Haberler

A.Y. 24 Yıl Hapisle Yakalandı

JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANAN ŞAHIS

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı ele geçirdi. 61 yaşındaki A.Y., “Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 24 yıl hapis cezası ile arama kararı ile yakalandı.

TUTUKLANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.Y., Menteşe Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı. Yapılan işlemler sonrasında çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Refahiye’de Kan Bağışı Etkinliği Yapıldı

Refahiye ilçesinde gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 700 kişi kan vererek Türkiye'de günlük bağış rekoru kırdı. Kaymakam, kan bağışının önemini vurguladı.
Haberler

Samsun Merkezli Operasyonda 50 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da 18 ilde gerçekleştirilen operasyon sonucunda 50 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 9'u tutuklanırken, 10'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaçak araç ticareti tespit edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.