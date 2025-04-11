A.Y. 24 Yıl Hapisle Yakalandı

JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANAN ŞAHIS

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı ele geçirdi. 61 yaşındaki A.Y., “Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 24 yıl hapis cezası ile arama kararı ile yakalandı.

TUTUKLANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

A.Y., Menteşe Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı. Yapılan işlemler sonrasında çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.