A. Yılmaz Gönen, Üretken Muhtar Oluyor

MUHTARLIK GÖREVİ VE BAĞCILIĞA ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen, muhtarlık görevini başarıyla yürütüyor ve aynı zamanda üzüm bağında üretim yaparak çevredeki insanlara örnek oluyor. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nden muhtar olarak seçilen Ayşe Yılmaz Gönen, göreve geldikten sonra verdiği vaatleri hayata geçirirken bağcılık ile de ilgileniyor.

HIZLI HİZMETLER SUNUYOR

Muhtarlık ofisini açarak mahalle sakininin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmeye başladığını söyleyen Gönen, “Mahallem için taziye çadırı, sandalye, masa ve 250 kişilik semaver temin ettim. Ayrıca muhtarlık ofisimin yanında ihtiyaç sahipleri için giyim-kuşam evi açtım. Hizmetler sırayla devam edecek.” dedi. Muhtarlık görevini yerine getirirken sürdürdüğü bağcılık, Gönen’in başarısını pekiştiriyor.

MEVLANA ÜZÜMÜ ÜRETİYOR

Ayşe Yılmaz Gönen, 4 dekarlık Mevlana üzüm bağında üretim yapıyor. “Altın sarısı, çekirdekli Mevlana üzümü yetiştiriyorum. 4 dekarlık bağımda yaklaşık 15-20 ton üzüm var. Halk arasında ‘parmak üzüm’ olarak bilinir. Tatlı ve lezzetli olmasının yanı sıra reçel yapımı için de idealdir. Üzümleri almak isteyen çok kişi var, ancak uygun fiyatı verene satacağım.” şeklinde konuşuyor. Hem muhtarlık hizmetleri hem de bağcılığındaki başarısı ile Ayşe Yılmaz Gönen, çevresindekilere örnek olmaya devam ediyor.