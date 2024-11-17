A101 21 Kasım İndirimli Ürünleri Açıklandı!

21 KASIM AKTÜEL KATALOĞU YENİ ÜRÜNLERİ

A101, 21 Kasım 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile zengin bir indirim listesi sunuyor. Bu liste içerisinde yer alan ürünler arasında beyaz eşyadan elektrikli ısıtıcı fanlara, ağız duşlarından elektrikli mopede kadar birçok ürün bulunuyor. Müşterilere sunulan indirimlerle, hem ev eşyalarını hem de çeşitli gıda ürünlerini avantajlı fiyatlarla satın alma imkanı sağlanıyor.

İNDİRİMDE OLAN ÜRÜNLERİN DETAYLARI

A101’in 21 Kasım aktüel ürünleri arasında dikkat çeken bazı ürünler ise şöyle sıralanıyor: Reeder S23 Pro Max 6/128 GB akıllı telefon, Toshiba 43 FHD Android TV, Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV, Sinbo İzgara ve Tost Makinesi, Hı-Level 43 FHD DUAL LED TV, SEG 12 KG Çamaşır Makinesi, Silindirik Termosifon 65 L, SEG No-Frost Buzdolabı, Arzum Multi Blender Seti, Şarjlı Diş Fırçası, Volta VM4 Neo üç tekerlekli elektrikli moped, -30 derece antifirizli cam suyu 5 L ve Flavel Ankastre Set.

A101 market, bu aktüel ürünlerle müşterilerine geniş bir yelpazede indirimli alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Müşteriler, bu ürünleri perşembe gününden itibaren avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.