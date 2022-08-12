A101 dijital banka kuruyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), TOM Katılım Bankası AŞ unvanı altında dijital katılım bankasının kuruluşunu onayladı.

Katılım Bankası’nın ortakları arasında olan Aydın ailesi A101’inde ortakları arasında.

Resmi Gazete’de ortaya çıkan bir karara göre A101 yeni bir sektöre adım atıyor. Son olarak yat satmasıyla gündeme gelen A101 dijital bankacılık için harekete geçti. BDDK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul kararına göre, Ahmet Yaşar Aydın, Ali Taha Aydın, Can Ersöz, Erhan Bostan ve Tolga Akar tarafından Türkiye’de TOM Katılım Bankası AŞ unvanlı bir dijital katılım bankası kurulmasına izin verildi. Dijital Katılım bankası ortakları arasında A101 marketler zincirinin ortakları arasında yer alan Aydın ailesi de yer alıyor.

RESMİ GAZETE YAYIMLANDI

Ortaya çıkan karara göre dijital katılım bankasının adı ise TOM Katılım Bankası A.Ş. olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan detaylara bakılırsa bankanın ana sermayesi 1.5 milyar Türk lirası olarak ortaya çıktı.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı. Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek.

Şu an için A101’in sahibi olan Aydınlı ailesinin konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.