A101, Girişim 101 ile Girişimcileri Bir Araya Getiriyor

A101, teknoloji odaklı çözümler üreten girişimcileri “Girişim 101” etkinliği kapsamında perakende sektörüne kazandırmaya hazırlanıyor. Şirketten alınan bilgiye göre, A101, yenilikçi vizyonunu girişimcilik ekosistemine aktaracak. Tekno-perakende odaklı olarak perakende ve teknolojiyi birleştiren A101, perakende teknolojilerinden sürdürülebilirliğe, satış sonrası hizmetlerden pazarlama çözümlerine kadar pek çok alanda fark yaratmayı hedefleyen girişimcileri “Girişim 101” etkinliğinde buluşturacak. Etkinlik, 1 Temmuz’da İstanbul Beşiktaş’taki DotsHub’da düzenlenecek. A101’in dijital dönüşüm, müşteri deneyimi ve sürdürülebilir büyüme konularında çözümler üreten girişimciler, projelerini A101 yöneticileri ve katılımcılara sergileyecek. Girişimcilerin başvuruları 18 Haziran’a kadar egirişim’in web sitesi üzerinden alınacak. Başvuru süreci boyunca girişimcilerin sundukları çözümlerin teknik altyapısını, çözmek istedikleri sorunu ve olası işbirliği alanlarını ayrıntılı biçimde ifade etmeleri isteniyor. Etkinliğe, A101’in ilgili birimleri ve üst düzey yöneticileri de katılım sağlayacak. Seçilen girişimcilerin projeleri, jüri ve katılımcılara sunulacak. Girişimcilerin sunacağı projeler, yenilikçilik, uygulanabilirlik ve işbirliğine açıklık kriterleriyle değerlendirilecek. Etkinlik sonunda ilk üçe giren girişimcilere sırasıyla 150 bin lira, 100 bin lira ve 70 bin lira ödül verilecek.

TEKNO PERAKENDE VİZYONU

A101 Ticaret ve Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, dijitalleşmeyi yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, stratejik bir dönüşüm aracı olarak ele aldıklarını ifade etti. Yıldız, Girişim 101’in bu yaklaşımın pratikteki en somut örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Sektördeki yeni çözümlere erken aşamada müdahale etmek, desteklemek ve birlikte büyümek istediklerinin altını çizen Yıldız, “Tekno-Perakende vizyonumuz doğrultusunda, mağazalarımızı dijital çözümlerle dönüştürürken, girişimcilik ekosisteminden gelen yenilikçi fikirleri bu dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz. Bu platform sayesinde sadece girişimcilerle işbirliği kurmuyor, aynı zamanda geleceğin perakende dünyasını bugünden şekillendirme fırsatı yakalıyoruz. Girişimcilik ekosistemini perakende ile buluşturduğumuz bu platform, sadece A101’in değil, sektörün dönüşümüne de katkı sağlayacak.” dedi.

YENİLİKÇİ FİKİRLERİN DESTEKLENMESİ

A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç de Girişim 101 etkinliği ile yenilikçi fikirlerin gelişimini desteklemeyi ve bu fikirleri A101’in dijital yetkinlikleri ile birleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Bilgiç, girişimcilere sundukları bu fırsatlar sayesinde sürdürülebilir ve yaratıcı çözümlerin perakende sektörüne entegre edilmesini hedeflediklerini açıkladı.