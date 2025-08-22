A101 Kırtasiye Ürünleri Satışta Mı?

A101 KIRTASİYE ÜRÜNLERİ RAFLARDA

A101, öğrencilerin okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak amacıyla hazırladığı kırtasiye ürünlerini raflarında satışa sunuyor. Bu yıl da dikkat çeken uygun fiyatlı ve lisanslı ürünleriyle A101, kırtasiye kampanyasını başlattı. Veliler, A101 Aldın Aldın kırtasiye kataloğuyla okul alışverişlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirme fırsatı buluyor. A101’in bu yeni kampanyasında hangi ürünlerin yer aldığı ve fiyatları hakkında merak edilen detaylar da ortaya çıktı.

KAMPANYADA YER ALAN ÜRÜNLER

Kırtasiye kampanyası kapsamında raflarda yer alan ürünlerden bazıları şöyle sıralanıyor:

– Lisanslı masa üstü kalemlikli kırtasiye seti

– Rotring Visuclick ve Jel okul seti

– Taşlı jel kalemler

– Çeşitli boyutlarda kareli ve çizgili defterler

– Barbie ve lisanslı kırtasiye ürünleri

– Versatil kalem setleri

– Okul çantaları ve kalem kutuları

– Resim defteri, pastel boya, sulu boya ve kuru boya setleri

A101 kırtasiye ürünleri için detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, kampanya sayfasını ziyaret edebilir.