A101 Uygun Fiyatlı Elektrikli Moped Satışında

Türkiye’nin 81 İlinde A101’dan Teknolojik Ürünler

Türkiye’nin 81 ili ve her ilçesinde 1.200’den fazla tedarikçisi ile perakende sektörünün liderlerinden biri olan A101, 6 Şubat’ta avantajlı teknolojik ürünleri satışa sunacak.

Bütçe Dostu Elektrikli Mopedler

Bu hafta A101’de, uygun fiyatlarla elektrikli mopedler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 46.990 TL, APEC APS2 Elektrikli Moped ise 29.990 TL’den satışa çıkıyor.

Teknoloji Tutkunlarına Özel Ürünler

Teknoloji meraklıları için çeşitli ürünler de mağazalarda yer alıyor. ONVO 65OVF9001UQ 65’’ Frameless Ultra HD QLED Google TV 20.999 TL, TOSHIBA 55UA2363DT 55” 4K UHD Android TV 17.499 TL, ONVO 42OV6000F 42” Full HD Android 13 Smart LED TV 7.499 TL fiyatıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca BILICRA TTX1 Tuşlu Cep Telefonu 1.699 TL, GOSMART WPB01 Powerbank 499 TL, PIRANHA 9976 Kulaklık 399 TL, MIPO S22 Akıllı Saat 999 TL fiyatlarıyla satışa sunuluyor.

Beyaz Eşyada Uygun Fiyatlı Seçenekler

A101, beyaz eşyada da uygun fiyatlı seçeneklerle dikkat çekiyor. SEG CM 910 INV 9 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG BM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.499 TL, SEG NF4831 No-Frost Buzdolabı 18.999 TL, GOODWEST Siyah Cam Ankastre Set 3’lü 6.999 TL fiyatlarıyla raflarda yer alıyor.

Küçük Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Büyük İndirimler

Küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde de dikkat çekici fırsatlar sunuluyor. FANTOM Master CC 5750 Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL, ARZUM AR4202 Şarjlı Dikey Süpürge 6.999 TL, ARZUM AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 899 TL, HOMEND Handmaid El Blender Seti 1.399 TL’lik fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca, PIERRE CARDIN Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL, PIERRE CARDIN IPL Cihazı 2.599 TL, PHILIPS BHD340/10 Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL, ARZUM AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 599 TL ve PIERRE CARDIN Akıllı Vücut Analiz Baskülü 499 TL olarak satılıyor.

A101 Evcil Hayvan Sahiplerini de Unutmadı

A101, evcil hayvan sahiplerini de düşünüyor. KIWI Pets KPLD-10970 Akıllı Takip Cihazı 399 TL, KIWI Pets Otomatik Pet Su Çeşmesi ve Mama Kabı 699 TL, KIWI Pets KPLB-10770 Otomatik Kendini Temizleyen Kedi Tuvaleti 8.999 TL, KIWI Pets Kameralı Akıllı Evcil Hayvan Besleyici 2.099 TL, KIWI Pets KPPC10850 Evcil Hayvan Bakım Seti ise 479 TL fiyatlarla satışa sunuluyor.