AA, OANA Başkan Yardımcılığına Seçildi

ANADOLU AJANSI YENİDEN OANA BAŞKAN YARDIMCILIĞINI ÜSTLENİYOR

Anadolu Ajansı (AA), Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Başkan Yardımcılığı görevini yeniden üstlenecek. Rusya Haber Ajansı TASS’ın ev sahipliğinde St. Petersburg’da gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen OANA 19. Genel Kurulu’nda AA’yı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran temsil etti.

OANA BAŞKANLIĞI TASS’A GEÇİYOR

Bu Genel Kurul’da OANA’nın 2025-2028 dönem başkanlığı İran Resmi Haber Ajansı IRNA’dan TASS’a devredildi. Bu bağlamda, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov OANA Başkanı olarak seçilirken, Genel Sekreterlik görevine de TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman getirildi. Ayrıca, 2028 yılında OANA Genel Kurulu’nun Azerbaycan Haber Ajansı AZERTAC tarafından organize edilmesi karara bağlandı.

ANADOLU AJANSI TAAHHÜTLERİ

Anadolu Ajansı, daha önce 2010-2013 yıllarında yürüttüğü dönem başkanlığının ardından kesintisiz olarak arka arkaya beşinci kez OANA Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığına seçilme başarısını gösterdi. OANA üyesi haber ajanslarının temsilcileri, toplu fotoğraf çekiminin ardından yapılan Genel Kurul’un sona erdiği bildirildi. OANA, 35 ülkeden 44 haber ajansının üye olduğu ve dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961 yılında UNESCO inisiyatifinin desteğiyle kuruldu. Anadolu Ajansı, bu birlikteliğe 1978 yılında katıldı.