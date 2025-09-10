AA, TİKA ve Polis İşbirliği Eğitimi

Eğitim PROGRAMINA KATILIM

Anadolu Ajansı’nın (AA) Polis Akademisi Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle hayata geçirilen “27. Dönem Savaş Muhabirliği” eğitim programında, gazetecilere savaş, afet ve olağanüstü hallerde karşılaşabilecekleri koşullara yönelik eğitim sağlanıyor. Eğitimlerde, AA’dan 10, Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya gibi 6 farklı ülkeden 14 yabancı gazeteci yer alıyor.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Eğitimler, savaş, yangın, sel, deprem gibi afetlerde görev yapan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair bilgileri hem teorik hem de pratik uygulamalarla sunuyor. Eğitimin ilk iki gününde, alanında uzman eğitmenler tarafından “terör ve terörizm”, “savaş teorisi ve terminolojisi”, “savaş hukuku”, “Orta Doğu jeopolitiği” ile “deniz ve hava operasyonları” konuları üzerine katılımcılara bilgi aktarımı yapılıyor. Ayrıca, uygulamalı ilk yardım eğitimleri de düzenleniyor.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA MEDYA YÖNETİMİ

Eğitimin üçüncü gününde, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde “olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri” dersi, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan tarafından veriliyor. Eğitim, ardından uygulamalı çalışmalara geçilerek Polis Akademisinin Gölbaşı yerleşkesinde devam ediyor.

CANLANDIRMALI EĞİTİM

Burada katılımcılara tazyikli su, biber gazı ve sis bombası gibi müdahalelerde nasıl davranmaları gerektiği anlatılıyor. Ayrıca toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman ve gaz maskesi kullanımı gibi konularda bilgi vererek, bu tür durumlara hazırlıklı olmaları amacıyla canlandırmalı eğitimler düzenleniyor.