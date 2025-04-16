Aaron Boupendza, 11. Kattan Düştü

AARON BOUPENDZA’NIN TRAJİK ÖLÜMÜ

Süper Lig’in eski gol kralı olan Aaron Boupendza, Çin’deki 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Boupendza’nın ölümü sonrasında Çin Polisi olayla ilgili hemen harekete geçti. Ölümünde intihar mı, kaza mı yoksa itme mi olduğu üzerinde duruluyor. Boupendza’nın yaşamının sona ermesi, birçok soru işareti bırakıyor.

Çin polis kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Boupendza’nın kardeşi kazadan kısa bir süre önce daireye gelmiş ve aralarında bir tartışma yaşanmış. Bu tartışmanın ardından Boupendza’nın da 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Diğer ihtimaller arasında ise kazara düşme ya da intihar bulunuyor. Boupendza, kulübü Zhejiang’ın son antrenmanına katılmamış ve kulüp kendisi ile iletişim kurmakta zorlanmıştı. Türkiye’nin Süper Lig dönemine damga vuran Boupendza, Ocak ayında Rapid Bükreş’ten Zhejiang’a transfer olmuştu.

Gabon Futbol Federasyonu, Boupendza’nın kazara 11. kattan düşerek hayatını kaybettiğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, “Gabonlu milli futbolcumuz, Çin’de Zhejiang FC takımında oynarken yaşadığı bir apartman kazasında 11. kattan düşerek aramızdan ayrılmıştır. 28 yaşında hayatını kaybeden Boupendza, Kamerun’daki Afrika Uluslar Kupası’ndaki performansıyla da hafızalarda yerine sağlam bir şekilde yer etmiştir” denildi. Boupendza, futbol kariyerine CF MOUNANA ve Fransa’daki Bordeaux kulübünde başlamış, ardından Romanya’da kısa bir süre geçirerek Çin ligine transfer olmuştu.

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, Süper Lig’de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını elde etmişti. Bu trajik olay, futbol camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu ve Boupendza’nın hatırası, futbolseverler tarafından hep yaşatılacak.