Aaron Boupendza, Apartmandan Düşerek Hayatını Kaybetti

AARON BOUPENDZA’NIN TRAJİK VEFATI

Ülkemizde Hatayspor formasını giymiş ve gol kralı unvanına sahip olan Aaron Boupendza, Çin’de bir apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Boupendza’nın trajik ölümü, futbol camiasında derin bir üzüntü yarattı.

MARIUS SUMUDICA’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Süper Lig’de Kayserispor, Rizespor, Gaziantep ve Yeni Malatyaspor’un teknik direktörlük görevlerinde bulunan Marius Sumudica, Rapid Bükreş’te birlikte çalıştığı Boupendza’nın vefatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen basınına konuşan Sumudica, “Haberleri ilk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Büyük bir darbe oldu benim için. Aaron benim çocuğum gibiydi. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğmuştu. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Kelimeler kifayetsiz…” diyerek duygularını ifade etti.