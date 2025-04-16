Aaron Boupendza Huzur İçinde Yatsın

AARON BOUPENDZA’NIN TRAJİK ölümü

Bir dönemde Süper Lig’de Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Çin’de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli ölümü sonrası, Gabon Milli Takımı’ndan arkadaşı Lemina’nın dikkat çeken bir paylaşımı oldu.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Lemina, Boupendza için yaptığı paylaşımda, “Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Allah büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Allah ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın.” şeklinde ifadeler kullandı. İşte o paylaşım;