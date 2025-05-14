Aave’deki Balina Hareketleri Dikkat Çekiyor

ETH FİYATLARINDA KAYDA DEĞER HAREKETLER

Ethereum’un 2.500 doları aşması, Aave protokolünde görülen büyük yatırımcı hareketlerini gözler önüne seriyor. WLFI ile bağlantılı bir cüzdan, Aave V3’e 50 WBTC yatırdıktan sonra 400 milyon USDC borç alarak ortalama 2.515 dolardan 1.590 WETH satın aldı. Bu cüzdanın toplam varlık değeri 15,11 milyon dolara ulaştı. Aave üzerindeki sağlık oranı 2,0 olan bu pozisyon, yatırımcının ETH’nin artışına olan inancını gösteriyor.

BÜYÜK YATIRIMCILARIN FARKLI STRATEJİLERİ

Aynı gün, bir başka büyük yatırımcı nemorino.eth, ortalama 2.488 dolardan 3.088 WETH satın alarak yaklaşık 124 bin dolarlık gerçekleşmemiş kâr elde etti. Bu işlem, Ethereum’a yönelik iyimserliği artırıyor. 12 Mayıs’ta EmberCN tarafından sağlanan bilgilere göre, bir farklı balina Aave üzerinden yalnızca 50 dakika içinde 5.000 ETH borç alarak 2.491 dolardan satış yaptı. Bu durum, yatırımcıların farklı stratejiler benimsediğini ortaya koyuyor.

AAVE’NİN BÜYÜMESİ VE DEFI PAZARINDAKİ YERİ

Aave’deki balina hareketliliği, DeFi alanındaki genel büyümeyle beraber gelişiyor. Aave’nin kurucusu Stani Kulechov, 11 Mayıs’ta platformun toplam varlık (TVL) miktarının 25 milyar dolara ulaştığını duyurdu. DeFiLlama verilerine göre, 14 Mayıs itibarıyla Aave, DeFi pazarındaki toplam varlıkların yüzde 21’inden fazlasını elinde bulunduruyor. Bu oran, rakipleri Lido ve EigenLayer’ı geride bırakmış durumda.

UNISWAP VE DEFI’NİN YÜKSELİŞİ

Aynı süreçte merkeziyetsiz borsa Uniswap da önemli bir başarı elde etti. 12 Mayıs’ta gelen açıklamada, platformun toplam işlem hacminin 3 trilyon doları geçtiği bildirildi. Uniswap, son 24 saatte 3,6 milyar dolarlık işlem hacmiyle global merkeziyetsiz borsa pazarının yüzde 24’ünü oluşturuyor. Bu gelişmeler, geleneksel finansın kaynaklarından DeFi protokollerine doğru sermaye kaymasını ve bu alandaki ivmeyi gözler önüne seriyor.

KURUMSAL İLGİ VE PİYASA DALGALANMALARI

Aave’deki aktif balina işlemleri, yatırımcıların Ethereum’a olan güvenini pekiştiriyor. ETH’nin 2.500 doları aşması, bu olumlu trendi destekliyor. Aave’nin 25 milyar dolarlık TVL seviyesi, platformun likidite sağlama ve gelişmiş yatırım stratejileri sunma konusundaki rolünü güçlendiriyor. Uniswap’ın 3 trilyon dolarlık işlem hacmi, aracısız ve düşük maliyetli işlem yapma avantajı sağlayan merkeziyetsiz borsaların cazibesini artırıyor. Tüm bu gelişmeler, DeFi’nin Ethereum ekosistemindeki merkezi rolünü pekiştiriyor. Aave ve Uniswap’in rekor seviyelere ulaşması, kurumsal yatırımcıların ilgisinin arttığını ve DeFi’nin kalıcı büyüme dönemine girdiğini gösteriyor. Ancak, yatırımcılar olası piyasa dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı. Zira büyük yatırımcıların yönlendirmeleri, volatilitenin devam edeceğine işaret ediyor.