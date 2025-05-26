Ab, Ab’de Ticaret Anlaşmasına Yoğunlaşıyor

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TİCARET ANLAŞMASI HEDEFİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile anlamlı bir ticaret anlaşması sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını açıkladı. Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Görüşmeleri olumlu değerlendiren Sefcovic, “AB Komisyonu, ABD ile ticaret anlaşması konusunda yapıcı ve odaklı şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Bunun yanı sıra, AB ve ABD’li yetkililerin sürekli olarak iletişimde bulunduğunun altını çizdi.

ABD’DEN YENİ TARİFE ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını ifade ederek, 1 Haziran tarihinden itibaren AB’ye yüzde 50 oranında doğrudan tarife önerdiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin sonuçları olarak ABD tarafı, önerilen tarifenin uygulanmasını 9 Temmuz 2025’e ertelediğini bildirdi. AB ise bu süreçte müzakerelerin hızlandırılacağını belirtti.