AB, ABD İle Ticaret Anlaşması Üzerine Odağını Yoğunlaştırıyor

AB KOMİSYONU TİCARET ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile olumlu bir ticaret anlaşması için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını duyurdu. Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Sefcovic, bu görüşmeleri olumlu bir şekilde değerlendirdi ve “AB Komisyonu, ABD ile ticaret anlaşması konusunda yapıcı ve odaklı şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, AB ve ABD’li yetkililerin teması sürekli sürdürdüğünü de ifade etti.

ABD’DEN TARİFE ÖNERİSİ VE YENİ GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını söyleyerek, 1 Haziran itibarıyla AB’ye yüzde 50’lik doğrudan tarife önerdiğini bildirdi. Bu durum üzerine AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin sonrasında ABD, söz konusu tarifenin uygulanmasını 9 Temmuz 2025’e ertelediğini açıkladı. AB ise bu süreçte müzakerelerin hızlandırılacağını belirtti.