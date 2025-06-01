AB, ABD’nin Gümrük Vergisini Eleştirdi

AB KOMİSYONU ABD’NİN GÜMRÜK VERGİ ARTIRIMINI ELEŞTİRİYOR

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD’nin çelik ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarmasına sert tepki gösteriyor. Komisyon, hızlı bir misilleme yapılabileceği uyarısında bulunuyor. Komisyon sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Açıklanan artışı esefle karşılıyoruz” ifadesini kullanarak, bu kararın küresel ekonomideki belirsizlikleri daha da artıracağını ve iki taraf arasındaki maliyetlerin etkileneceğini belirtiyor.

ABD BAŞKANI’NDAN GÜMRÜK VERGİLERİNE YENİ DÜZENLEME

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı duyuruda, çelik ve alüminyum ithalatı için gümrük vergilerini iki kat artırarak yüzde 50’ye yükseltmeyi planladığını açıkladı. Uygulamanın 4 Haziran’da devreye gireceğini belirten Trump, bu kararın müzakere sürecini olumsuz yönde etkileyebileceğini kaydetti.

AB, MISILLEME HAZIRLIĞINDA

Komisyon, ABD’nin aldığı bu kararın devam eden müzakere sürecini baltaladığını vurguluyor. Nisan ayında karşı önlemleri askıya almayı planlayan AB, şimdi ise bu karara uygun bir yanıt vermeye hazır olduğunun sinyallerini veriyor. Sözcü, “AB, ABD’nin son vergi artışına verilecek yanıt da dahil olmak üzere karşı önlemler uygulamaya hazırdır” ifadelerini kullanarak, genişletilmiş önlemlerle ilgili istişarelerin tamamlandığını duyurdu.

ÖNLEMLER 14 TEMMUZ’DA DEVREYE GİRECEK

AB’nin mevcut ve ek önlemlerinin 14 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini belirten sözcü, “gerekli olması halinde” bu tarihin daha erkene çekilebileceğini vurguluyor. Bu durum, ABD’nin aldığı kararlarla uluslararası ticarette yeni bir gerilim yaratabileceği konusunda endişeleri artırıyor.