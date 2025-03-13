AB Adalet Divanı’ndan PKK’ya Olumsuz Yanıt

ABAD’DAN PKK’YA OLUMSUZ YANIT

Avrupa Birliği Adalet Divanı, finansal varlıklarının dondurulmasına itiraz eden PKK’ya olumsuz cevap verdi. Mahkeme, aldığı kararla, daha önce AB Genel Mahkemesi tarafından verilen kararları onaylamış oldu. Lüksemburg’daki mahkeme, PKK’nın daha önceden alt mahkemelerce verilmiş olan Avrupa’daki finansal varlıklarının dondurulması kararlarına dair itirazını reddetti. Böylece 2015-2017 arasında ve 2019, 2021, 2022 yıllarında, ABAD’a bağlı olarak alınan kararları onaylamış oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLMA DURUMU

PKK, AB devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB Konseyi’nin, örgütün terör örgütleri listesinde kalması ve bununla bağlantılı olarak mali kaynaklarının dondurulması gibi yaptırım kararlarına karşı AB Genel Mahkemesi’ne başvurmuş ancak sonuç alamamıştı. AB Adalet Divanı, karar gerekçesinde, AB Konseyi’nin terör örgütleri listesiyle alakalı kararlarında ilgili örgütün terörist eylemler gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kanıtlama yükümlülüğü bulunmadığını vurguladı. Terör tehlikesinin devam edip etmediği dikkate alınıyor.

PKK’NIN TARİHSEL DURUMU

2002 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul edilen PKK, daha önce bu durumla ilgili açtığı davaları kaybetmişti. Son olarak 2022 yılında görülen davada, AB Genel Mahkemesi, İngiltere’nin 2014’te ve ABD’nin 1997 ile 2001’de PKK’yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunarak, örgütün “terör örgütü” olduğu tespitinde bulunmuş ve böylece PKK’nın AB Konseyi’ne karşı açtığı dava reddedilmişti. O dönem alınan kararda, PKK’nın eylemlerinin “Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı” kapsamında sayılamayacağı belirtilerek bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği ifade edildi.

AB KONSEYİ YAPTIRIMLARI GÖZDEN GEÇİRİYOR

Karar metninde, “silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı” denildi ve PKK’nın turistik tesislere düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığı aktarıldı. AB Konseyi, terörist olarak kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları içeren listeyi en az altı ayda bir gözden geçiriyor. 1984 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı silahlı mücadele veren PKK, Türkiye’nin yanı sıra, batıdaki müttefikleri tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Örgütün tutuklu lideri Abdullah Öcalan, iki hafta önce PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.