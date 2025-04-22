AB, Cammu Keşmir’deki saldırıyı kınadı

AB’DEN KEŞMİR SALDIRISINA KINAMA

Avrupa Birliği, Hindistan’ın yönetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabından yaptıkları paylaşımlarda, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini sundular. Von der Leyen, yaptığı paylaşımda, “Bugün Pahalgam’da meydana gelen alçak terör saldırısı pek çok masum insanın hayatını çaldı. (Hindistan Başbakanı) Narendra Modi’ye ve bugün yas tutan tüm Hintli kalplere en derin taziyelerimi sunuyorum.” ifadesini kullandı ve AB’nin Hindistan’a olan desteğini vurguladı.

TERÖRİZME KARŞI KARARLI DURUŞ

Kallas, yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, “AB, terörizme karşı kararlı bir duruş sergilemektedir.” mesajını paylaştı. Hindistan’ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı bireylerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı biliniyor.