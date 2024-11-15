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Dünya

AB’de Şirket İflasları Artıyor

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ŞİRKET İFLAS VERİLERİ AÇIKLANDI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı üçüncü çeyreğine dair iflas verilerini açıklıyor. Verilere göre, bu çeyrekte Avrupa Birliği ülkelerinde şirket iflasları, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,7 artış gösteriyor.

EN YÜKSEK SEVİYE GÖRÜLDÜ

Bu durum, AB’deki şirket iflaslarının 2018 yılından bu yana ölçülen en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.

FAALİYET ALANLARINDA İFLAS ARTIŞI

Üçüncü çeyrek itibarıyla, önceki çeyreğe göre faaliyet alanlarına göre iflaslardaki artışın en fazla olduğu alanlar; yüzde 28,8 ile ulaştırma, yüzde 15,3 ile bilgi ve iletişim teknolojileri ve yüzde 9,8 ile konaklama ve yiyecek hizmetleri olarak belirleniyor. Ayrıca, söz konusu dönemde yeni işletme kayıtları da bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 artış göstermiştir.

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