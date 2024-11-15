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Dünya

AB’de Şirket İflasları Yükseliyor

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AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ’NDEN İFLAS VERİLERİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2024 yılı üçüncü çeyrek dönemine ait şirket iflas verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, üçüncü çeyrekte AB ülkelerinde şirket iflasları, yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,7 artış gösteriyor.

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Bu artışla birlikte AB’de şirket iflasları, 2018 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Faaliyet alanlarına baktığımızda, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre en fazla iflas artışı ulaştırma sektöründe yüzde 28,8, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yüzde 15,3 ve konaklama ile yiyecek hizmetlerinde yüzde 9,8 oranında gerçekleşti.

YENİ İŞLETME KAYITLARINDA ARTIŞ

Aynı dönemde, yeni işletme kayıtları ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 artış sergiliyor. Bu durum, iş dünyasında bazı olumlu gelişmelerin de yaşandığını gösteriyor.

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