AB, Delivery Hero ve Glovo’ya Ceza Kesti

AB’DEN DELIVERY HERO VE GLOVO’YA CEZA

Avrupa Birliği (AB), Almanya merkezli çevrim içi gıda dağıtım şirketi Delivery Hero ile İspanya’da bulunan Glovo’ya kartel kurdukları gerekçesiyle toplam 329 milyon avro para cezası kesti. AB Komisyonu, bu iki şirketin Avrupa’daki gıda ve tüketim mallarının çevrim içi sipariş ve teslimatı sektöründe Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiklerini belirtti. Açıklamada, “AB Komisyonu, Delivery Hero ve Glovo’ya, çevrim içi gıda dağıtım sektöründe kartele katıldıkları için toplam 329 milyon avro ceza verdi.” denildi.

KURAL İHLALLERİ 2018-2022 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Yapılan açıklamada, söz konusu şirketlerin birbirlerinden personel almamak konusunda anlaştıkları, ticari açıdan hassas bilgileri paylaştıkları ve pazarları aralarında bölüştükleri kaydedildi. Kartel ihlallerinin Avrupa ülkelerinde 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleştiği ifade edildi. Bu kapsamda teslimat hizmeti veren Delivery Hero’ya 223 milyon 285 bin avro, Glovo’ya ise 105 milyon 732 bin avro ceza uygulandı. AB Komisyonu, her iki şirketin de kartele katılımlarını kabul ettiğine dikkat çekti ve bu tür kartellerin tüketiciler ve iş ortakları için seçenekleri azalttığını, çalışanlar için fırsatları kısıtladığını, rekabeti ve yeniliği engellediğini vurguladı.

TERCİHLERDEKİ REKABETİ KISITLIYORLAR

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, şirketlerin birbirleriyle çalışan alımına dair anlaştıklarını, ticari bilgileri paylaştıklarını ve ülkelerin pazarlarını aralarında tahsis ettiklerini ifade etti. Ribera, iki şirkete 329 milyon avro kartel cezası kesildiğini belirtti ve AB Komisyonunun ilk kez şirketlerin yetenekli çalışanlar için rekabeti bırakıp birbirinin çalışanını işe almamak için anlaşma yapılmasına yönelik bir yaptırım uyguladığını söyledi. Delivery Hero ve Glovo, Avrupa’nın en büyük gıda dağıtım şirketleri arasında yer alıyor ve 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Delivery Hero, 2022 yılında Glovo’nun kontrolünü tamamen ele geçirmiştir.

REKABETİ DENETLEME YETKİSİ AB KOMİSYONU’NDA

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı durumların denetimi AB Komisyonu’na bağlı. AB Komisyonu, yapılan incelemede eğer rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uygulayabiliyor. Berlin merkezli Delivery Hero’nun sahip olduğu şirketler arasında Yemeksepeti de bulunmaktadır.