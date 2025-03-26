AB’den Dijital Sürücü Belgesi Kararı

ÜYE ÜLKELER VE AVRUPA PARLAMENTOSU ARASINDA ANLAŞMA

Sürücü belgeleriyle ilgili yeni kurallar üzerine Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu arasında müzakereler yapıldı. AB Konseyi’nden gelen bilgiler ışığında, yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı.

SÜRÜCÜ UYGUNLUĞUNA YENİ GEREKLİLİKLER GETİRİLECEK

Yapılan açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesi sayesinde AB ülkeleri genelinde sürücülerin uygunluğuna dair asgari gerekliliklerin değişeceği ifade edildi. Ayrıca, acemi sürücüler için deneme sürelerine dair kuralların da uyumlu hale geleceği bildirildi.

TEK TİP MOBİL EHLİYET DÜZENLEMESİ

Değişiklik sonucunda, sürücü belgeleriyle ilgili kurallar ve düzenlemelerin daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplumla uyumlu hale geleceği belirtildi. Açıklamada, “2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak.” ifadesine yer verildi. Mobil ehliyetin, gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına entegre edileceği ve bu dijital ehliyetin tüm AB üyesi ülkelerde tanınacağı vurgulandı.

FİZİKİ SÜRÜCÜ BELGELERİ VE KİMLİK KARTI OLARAK KULLANIM

Aynı zamanda, isteyen kişilerin sürücü belgelerinin fiziki kopyasını da alabilecekleri, sürücü belgesinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılabileceği belirtilerek 10 yıllık bir sürenin geçerli olacağı kaydedildi. Bunun dışında, ehliyetin otomobil ve motosiklet kullanımı için geçerlilik süresinin ise 15 yıl olacağı ifade edildi.