AB’den Suriye Halkına 2,5 Milyar Euro Yardım

SURİYE ZİRVESİNDE YENİ TAHAHHÜTLER

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB tarafından düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel konferansının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Leyen, 2025 ve 2026 yılları için Suriyelilere yönelik 2,5 milyar avro taahhüdünde bulunduklarını belirtti. “Suriye, yeni bir ülke. Bugün Suriye halkının hayalleri ve özlemleri artık askıya alınmış değil. Suriye’nin umudu on yıllardır ilk kez gerçeğe dönüşebiliyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Esad rejiminin devrilmesinden sonraki yeni yönetimin önemli adımlar attığını da dile getirdi. Leyen, 6 Mart’ta Lazkiye’de yaşanan olayları unutmamak gerektiğini vurgulayarak, “Suriye otoritelerinin failleri adalete teslim etme, azınlıkları koruma ve kapsayıcı bir hükümet kurma taahhüdü uzlaşma için hayati önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

SURİYE HALKINA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

AB’nin sürece katkı sağlamak amacıyla hazır olduğunu belirten von der Leyen, desteklerini artırma kararı aldıklarının altını çizdi. “Bu hedefleri ve başarılı bir geçişi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bugün burada bu yüzden toplandık. Suriye halkının her adımda yanlarında olacağımızı bilmesini istiyoruz.” diyerek Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye hitap etti. Leyen, “Halkınızın ihtiyaçları ve devlet kurumlarını yeniden inşa etme planlarınız hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Kapsayıcı bir siyasi geçişe doğru attığınız her yeni adımda, sizinle birlikte ilerlemeye hazırız.” sözlerini iletti.

TAAHHÜTLER ARTILDI

Von der Leyen, öncelikle acil insani ihtiyaçları gidermeye devam edeceklerini ifade ederek, sosyo-ekonomik iyileşmeyi desteklemek istediklerini vurguladı. “1,5 milyon Suriyeli bu yıl ülkelerine geri dönebilir. Şu anda Suriye içinde yerinden edilmiş olan iki milyon kişi daha potansiyel olarak evlerine dönebilir.” diyen Leyen, temel hizmetlerin yeniden sağlanması gerektiğini dile getirdi. Elektrik ve içme suyu eksikliğine dikkat çeken Leyen, “Suriyeli çocuklar okula geri dönebilmeli. Tüm bunlar normal ve onurlu bir hayatı yeniden inşa etmek için hayati önem taşıyor.” dedi. Suriye’deki taahhütlerini 2,5 milyar euroya kadar artırdıklarını belirten Leyen, “Bu kritik zamanda, Suriye halkının bize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye için yeni bir sayfa açıldığını bildirerek, AB’nin 2025 için 720 milyon eurodan fazla destek vereceğini açıkladı. Bu desteğin Suriye’deki nüfusun yanı sıra Lübnan, Ürdün ve Irak’taki Suriyeli mültecilere de fayda sağlayacağını ifade etti. Kallas, “Bu, geçen yılki taahhütlere kıyasla 160 milyon eurodan fazla bir artışa denk geliyor.” dedi. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik olarak ise 2025 için 750 milyon euro taahhüt ettiklerini belirtti. Kallas, bu konferansın sadece taahhütlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda kapsayıcı bir Suriye için destek mesajı da verdiğini vurguladı.

SURİYE KONFERANSLARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

AB, 2017 yılından beri her yıl düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansının dokuzuncusunu “Suriye’de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması” temasıyla gerçekleştirdi. Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın katıldığı konferansta, geçen seneki taahhütlerin toplam hibe ve kredi miktarının 7,5 milyar avro olarak duyurulduğu hatırlatıldı.