ab-den-ukrayna-ya-1-milyar-euro

AB, UKRAYNA’YA YARDIMINI SÜRDÜRÜYOR

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’ya yönelik mali ve askeri desteğini devam ettiriyor. Rusya ile devam eden savaşın uzaması ve Kiev yönetiminin artan mali ihtiyaçları üzerine AB, yeni bir yardım hamlesi gerçekleştirdi.

YENİ YARDIM MİKTARI AÇIKLANDI

AB Komisyonu’nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB’nin Ukrayna’yı siyasi, mali, ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam ettiğini belirterek, “Bugün Ukrayna’ya 45 milyar avroluk G7 girişimi kapsamında dördüncü ödeme olarak 1 milyar euro daha gönderiyoruz.” şeklinde konuştu.

GELECEK YARDIM PLANI DUYURULDU

Dombrovskis, mevcut kredi dışında 2025 yılında Ukrayna’ya 6 milyar avro gönderildiğini hatırlatarak, yılın ilerleyen dönemlerinde ülkeye 12,1 milyar euro daha aktarılacağını açıkladı.

KREDİLER RUS VARLIKLARINDAN KARŞILANACAK

Dombrovskis, söz konusu kredilerin AB’de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle geri ödeneceğini ifade etti. G7 ülkeleri liderleri, geçen yılın haziran ayında Rusya’nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen kazançları teminat göstererek Ukrayna’ya 50 milyar dolar (yaklaşık 45 milyar avro) kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.