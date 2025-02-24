ab-den-ukrayna-ya-3-5-milyar-euro-destek

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ÜÇÜNCÜ YILI

Rusya-Ukrayna savaşı, gün itibarıyla üç yılı geride bırakıyor. Bu süreçte her iki taraf da büyük kayıplar yaşıyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’daki savaşın 3. yıl dönümü dolayısıyla Kiev’de düzenlenen uluslararası toplantıda konuştu. Toplantıya AB liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada’dan liderler katıldı.

Rusya’nın, Ukrayna’nın teslim olmasını istemesini dile getiren Von der Leyen, “Ukrayna’daki savaş, Avrupa’nın geleceği açısından en merkezi ve en belirleyici kriz olmaya devam ediyor. Putin, savaşı sahada kazanmak için her zamankinden daha fazla çaba gösteriyor. Putin hala Ukrayna’nın teslim olmasını hedeflemeye devam ediyor.” dedi. Önceliklerinin Ukrayna’nın direnişini artırmak olduğunu söyleyen Von der Leyen, “Burada söz konusu olan şey sadece Ukrayna’nın geleceği değil. Bu yüzden bugüne kadar AB ve üye devletler, Ukrayna’ya toplam 134 milyar euro destek sağladı. Bu miktar, diğer herkesin sağladığından daha fazla. Avrupa, bu kritik zamanda Ukrayna’yı güçlendirmek için burada bulunuyor. Ukrayna’ya 3,5 milyar euroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA KONSEYİ TOPLANACAK

Ursula von der Leyen, özel bir Avrupa Konseyi toplantısının düzenleneceğini aktararak, “Bu toplantıda, Avrupa’nın savunma kapasitesini ve silah üretimini nasıl artırabileceğimize ilişkin kapsamlı bir plan ortaya koyacağım. Ukrayna da bundan istifade edecek.” şeklinde konuştu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ PAKET

Ukrayna’nın güvenliğinden bahsederken askeri güvenliğin yanı sıra başka konuların da önemine değinen Von der Leyen, “Enerji güvenliği konusunda iddialı bir paket hazırladık. Hedefimiz, Ukrayna’nın dayanıklı, güvenli ve rekabetçi bir enerji sistemine sahip olması. Gelecek yılın sonuna kadar, Ukrayna ve Moldova’nın elektrik enerjisi piyasasını, AB’nin elektrik piyasasına tam olarak entegre edeceğiz.” dedi.

YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK

AB’nin bugünkü toplantısında Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketinin kabul edildiğine dikkat çeken Von der Leyen, “Rusya, kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması konusunda gerçek bir irade ortaya koymadığı sürece, cezai yaptırımları artırmaya devam edeceğiz.” dedi. Mart ayında duyurulan 3,5 milyar euro’luk ödeme, AB’nin 2024 yılı başında oluşturduğu “Ukraine Facility” adlı program kapsamında taahhüt ettiği 50 milyar euroluk destek paketi çerçevesinde tahsis edilecek.