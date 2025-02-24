AB’den Ukrayna’ya Maddi Destek Taahhüdü

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ÜÇÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ

Rusya-Ukrayna savaşı, bugün itibarıyla üç yılı geride bıraktı. Bu süreçte her iki taraf da ciddi kayıplar yaşadı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna’daki savaşın 3. yıl dönümü dolayısıyla Kiev’de yapılan ve AB liderlerinin yanı sıra, AB üyesi olmayan Kuzey Avrupa ülkeleri ve Kanada’dan liderlerin katıldığı uluslararası destek toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

PUTİN’İN HEDEFLERİ VE AB’YE DESTEK

Rusya’nın talebinin Ukrayna’nın teslim olması olduğunu belirten Von der Leyen, “Ukrayna’daki savaş, Avrupa’nın geleceği açısından en merkezi ve en belirleyici kriz olmaya devam ediyor. Putin, savaşı sahada kazanmak için her zamankinden daha fazla çaba gösteriyor. Putin hala Ukrayna’nın teslim olmasını hedeflemeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Önceliklerinin Ukrayna’nın direnişini güçlendirmek olduğunu dile getiren Von der Leyen, bugüne kadar AB ve üye devletlerin Ukrayna’ya toplam 134 milyar euro destek sağladığını vurguladı. Ayrıca, “Avrupa, bu kritik zamanda Ukrayna’yı güçlendirmek için burada bulunuyor. Ukrayna’ya 3,5 milyar euroluk yeni bir ödemenin mart ayında yapılacağını duyurmak istiyorum.” dedi.

AVRUPA KONSOLESİ TOPLANTISI VE SAVUNMA KAPASİTESİ

Ursula von der Leyen, özel bir Avrupa Konseyi toplantısının düzenleneceğini aktararak, “Bu toplantıda, Avrupa’nın savunma kapasitesini ve silah üretimini nasıl artırabileceğimize ilişkin kapsamlı bir plan ortaya koyacağım. Ukrayna da bundan istifade edecek.” şeklinde konuştu. Ukrayna’nın güvenliği hakkında sadece askeri güvenliği kastetmediklerini de belirten Von der Leyen, “Enerji güvenliği konusunda iddialı bir paket hazırladık. Hedefimiz, Ukrayna’nın dayanıklı, güvenli ve rekabetçi bir enerji sistemine sahip olması. Gelecek yılın sonuna kadar, Ukrayna ve Moldova’nın elektrik enerjisi piyasasını, AB’nin elektrik piyasasına tam olarak entegre edeceğiz.” dedi.

RUSYA’YA YAPTIRIMLARIN DEVAM EDİYOR

AB’nin bugün Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketini kabul ettiğine dikkat çeken Von der Leyen, “Rusya, kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşılması konusunda gerçek bir irade ortaya koymadığı sürece, cezai yaptırımları artırmaya devam edeceğiz.” dedi. Mart ayında yapılacak 3,5 milyar euro’luk ödemenin, AB’nin 2024 yılı başında oluşturduğu “Ukraine Facility” programı çerçevesinde taahhüt ettiği 50 milyar euroluk destek paketi kapsamında sağlanacağını belirtti.