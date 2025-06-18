AB Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerilim Artıyor

AB-İSRAİL İLİŞKİLERİ GÜNDEMDE

23 Haziran’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda AB-İsrail ilişkileri başlıca konu başlıklarından biri olacak. Toplantı yaklaşırken, AB kurumları içinde İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla ilgili gerilim artıyor. Bugün Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen, “Gazze’de soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı” başlıklı oturum bu gerilimin son örneğini oluşturdu. İlk kez bir AP oturumunun başlığında “soykırım” kelimesi kullanıldı.

KALAS’IN TEPKİSİ ÖNE ÇIKTI

Oturumda AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın tepkisi dikkat çekti. Kallas, özellikle sol eğilimli AP üyeleri tarafından, Gazze’deki olaylara karşı sessiz kaldığı ve gerekli eylemleri almadığı yönünde eleştiriler aldı. Kallas bu eleştirilere yanıt verirken, “Burada sizi dinliyorum ve sanki Filistin’de olup bitenlerin tek sorumlusu benmişim gibi konuştuğunuzu görüyorum” dedi. Kallas, kendisinin değil, AB üyesi 27 devleti temsil ettiğini vurgulayarak, “Eğer kişisel olarak bana kalsaydı, bu kararları alırdım ama öyle değil” şeklinde ifade etti.

YAPTIRIMLAR KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Kallas, AP’deki önceki oturumda da gerekli kararların alınıp alınmadığını sorguladı. “Açıkçası yapmadık çünkü bu hala devam ediyor. Ben de sizinle aynı hayal kırıklığını yaşıyorum” dedi. İsrail’e yönelik olası yaptırımlar hakkında “Yaptırımlar için oybirliğine ihtiyaç var. Herkesin aynı fikirde olması gerekiyor ama henüz orada değiliz. Gerçek bu,” sözleriyle AB içindeki görüş ayrılıklarını net bir şekilde ortaya koydu. Son dönemlerde İsrail’e daha sert bir tutum takınılması gerektiğini savunan ülkelerin sayısı artsa da, ortak bir pozisyon oluşturmak henüz mümkün görünmüyor.

ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ VURGUSU

Kallas, “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ancak uygulamada gördüğümüz şey meşru müdafaanın ötesine geçmektedir” diyerek, “Gazze’de sıkışıp kalan Filistinlilere gıda ve ilaç yardımını engellemek İsrail’i korumaz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Toprakların değiştirilmesi, küçültülmesi ya da genişletilmesi uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir” diyerek, bu tür eylemlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

AB’NİN İKİNCİ MADDE DEĞERLENDIRMESİ

Artık gözler AB’nin İsrail’le olan Ortaklık Anlaşması’nın insan hakları temelinde ihlal edip etmediğine dair tutumuna çevrildi. Anlaşmanın ikinci maddesi, taraflara insan haklarına uyma konusunda bağlayıcı yükümlülükler getiriyor. Bu konuda en önemli sinyal, 23 Haziran’daki Dışişleri Bakanları Toplantısı’ndan gelecek. Kallas, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gözden geçirme şu anda devam ediyor ve sonucu Pazartesi günü dışişleri bakanlarına sunacağım” dedi. Bu gözden geçirme konusu, 27 AB üyesinden 17’sinin desteğini alan Hollanda’nın önerisiyle gündeme geldi.

Bu konunun, 23 Haziran’da AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda ele alınmasının ardından, 26-27 Haziran’da Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde liderlerin masasında yer alacağı belirlendi. AB içinde, anlaşmanın askıya alınıp alınmamasıyla ilgili fikir ayrılıkları sürüyor. Bazı ülkeler, anlaşmanın askıya alınmasını önerirken, bazıları bunun Gazze’deki ölümleri durdurmayacağını düşünüyor. Anlaşmanın askıya alınmasına karşı çıkanlar, bunun İsrail ile tüm iletişim ve baskı kanallarının kapanmasına neden olacağı yönünde kaygılar taşıyor. Diğer taraftan, bazı ülkeler ve AP üyeleri, bununla yetinmeyip, İsrail’e silah ambargosu uygulanması çağrısında bulunuyor.