AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda İlişkiler Ele Alınacak

AB-İSRAİL İLİŞKİLERİ ELE ALINIYOR

23 Haziran’daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, AB ile İsrail arasındaki ilişkiler gündeme gelecek. Toplantıya yaklaşırken, AB kurumlarında İsrail’in Gazze’deki saldırılarıyla ilgili gerilim ivme kazanıyor. Bunun en son örneği, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen “Gazze’de soykırımı durdurmak: AB yaptırımlarının zamanı” başlıklı oturum oldu. Bu oturumda ilk kez bir başlıkta “soykırım” ifadesi kullanılıyor. Oturuma AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın tepkisi damgasını vurdu. Kallas, özellikle sol eğilimli AP üyelerinin eleştirilerine maruz kaldı. Bu eleştiriler, Gazze’deki durum karşısında sessiz kaldığı ve gerekli adımları atmadığı yönündeydi.

KALLAS’TAN CEVAP

Kallas, kendisine yöneltilen eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve alışılmadık bir tonda yanıt verdi. “Burada sizi dinliyorum ve sanki Filistin’de olup bitenlerin tek sorumlusu benmişim gibi konuştuğunuzu görüyorum” diyen Kallas, sözlerini “Ben burada kendimi değil, AB üyesi 27 devleti temsil ediyorum. Eğer kişisel olarak bana kalsaydı, bu kararları alırdım ama öyle değil.” şeklinde sürdürdü. Kallas, AP’de 17 Haziran’da yapılan oturumda gerekli kararların alınıp alınmadığını sorguladı. “Açıkçası yapmadık çünkü bu hala devam ediyor. Ben de sizinle aynı hayal kırıklığını yaşıyorum” dedi. Kallas, bu noktada İsrail’e yönelik olası yaptırımlar konusunda AB içindeki görüş ayrılıklarını da açığa çıkardı.

Kallas, yaptırımlar için oybirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti ve “Herkesin aynı fikirde olması gerekiyor ama henüz orada değiliz. Gerçek bu.” şeklinde konuştu. AB’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik eylemleri konusunda görüş ayrılığı başından beri sürüyor. Son zamanlarda daha sert bir tutum benimsemek isteyen ülkelerin sayısı artsa da, henüz ortak bir pozisyondan bahsetmek olası değil. Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatan Kallas, “İsrail’in kendini savunma hakkı vardır ancak gördüğümüz şey meşru müdafaanın ötesine geçiyor.” dedi.

İNSAN HAKLARI TEMELİ VE YENİ GELİŞMELER

Kallas, Gazze’de sıkışan Filistinlilere yardımın engellenmesinin durumu düzeltmeyeceğini ifade etti. “Yeter artık” diyerek İsrail hükümetine baskı yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca, uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekerek, “Toprakların değiştirilmesi, küçültülmesi ya da genişletilmesi, uluslararası hukukun doğrudan ihlalidir” sözlerini sarf etti. Gelinen aşamada gözler, AB’nin İsrail ile Ortaklık Anlaşması’nı insan hakları temelinde ihlal edip etmediği konusundaki tutumuna çevrildi. Anlaşmanın ikinci maddesi, taraflara insan haklarına saygı gösterme yönünde yükümlülükler getiriyor.

23 HAZİRAN’DAKİ TOPLANTI BEKLENİYOR

Bu konuda en önemli sinyal, 23 Haziran’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’ndan gelecek. AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun bu konu üzerindeki değerlendirmesi devam ediyor. Kallas, “Gözden geçirme şu anda devam ediyor ve sonucu Pazartesi günü dışişleri bakanlarına sunacağım” dedi. Gözden geçirme kararının temelinde, Mayıs ayında 27 AB üyesinin 17’sinin destek verdiği Hollanda’nın önerisi bulunuyor. Konu, 23 Haziran’daki toplantıda ele alındıktan sonra 26-27 Haziran’da Brüksel’de yapılacak AB Zirvesi’nde de başkanların masasında olacak. Kallas, zirve öncesinde liderleri bilgilendirecek. Anlaşmanın askıya alınıp alınmamasıyla ilgili AB içindeki görüşler oldukça farklılık gösteriyor. Bazıları anlaşmanın askıya alınmasını savunurken, diğerleri bunun Gazze’deki ölümleri durdurmayacağını belirtmekte. Bunun yanı sıra, anlaşmanın askıya alınmasına karşı çıkanlar, böyle bir adımın İsrail ile iletişim ve baskı kanallarının kapanmasına yol açacağını savunuyor. Öte yandan, bazı ülkeler ve AP üyeleri, anlaşmanın askıya alınmasının yeterli olmadığına ve İsrail’e yönelik silah ambargosunun şart olduğunu belirtiyor.