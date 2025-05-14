AB Genel Mahkemesi, Komisyonun İyi Yönetim İlkesini İhlal Etti

AB GENEL MAHKEMESİ’NİN KARARI

Avrupa Birliği’nin Genel Mahkemesi, AB Komisyonunun Kovid-19 aşıları temini anlaşmasına dair belgeleri halkla paylaşmayı reddetmesinin “iyi yönetim ilkesini” ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, 2023 yılında New York Times gazetesinin AB Komisyonunun aşı alımına dair belgeleri paylaşmamasıyla ilgili açtığı davayı ele aldı. Gerekçeli kararda, “Komisyonun, belgelere erişim başvurusunu işlerken yükümlülüklerini yerine getirmediği ve dolayısıyla ilgili Tüzük’ün 41. maddesinde belirtilen ‘iyi yönetim ilkesini’ ihlal ettiği sonucuna varmak uygundur.” denildi.

KOMİSYONUN BELGELERİ HAKKINDAKİ BEYANI

Kararda, Komisyonun talep edilen belgeleri elinde bulundurmadığına dair beyanına yer verilerek, bu durumun nedenlerine ilişkin yeterli bilgi sunmadığı belirtildi. Ek olarak, “(Komisyon) Kovid-19 aşılarının tedariki bağlamında gönderilen karşılıklı kısa mesajların ‘önemli bilgiler içermediğini’ düşünmesinin nedenini de makul bir şekilde açıklayamadı.” ifadesi kullanıldı ve bu bilgilerin saklanması gerektiği vurgulandı.

KOMİSYONUN YAZILI AÇIKLAMASI

Komisyon, karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Genel Mahkemenin Komisyon’un belgelere erişimle ilgili kayıt politikasını sorgulamadığı, yalnızca neden talep edilen türde belgeleri elinde bulundurmadığına dair daha ayrıntılı bir açıklama beklediği ifade edildi. Ayrıca, “Şeffaflık, Komisyon ve Başkan Ursula von der Leyen için her zaman en önemli şey olmuştur. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için yürürlükte olan sağlam yasal çerçeveye sıkı sıkıya uymaya devam edeceğiz.” denildi.

VON DER LEYEN’İN İTİBARINA ETKİ

2020 yılından itibaren Kovid-19 salgınıyla mücadelede büyük miktarlarda aşı temin eden AB Komisyonu, en büyük anlaşmayı Amerikan şirketi Pfizer ile yapmıştı. Milyarlarca avroluk anlaşmaların tam tutarı “ticari sır” olduğu gerekçesiyle resmen açıklanmamıştı. Aşı temin sürecinde AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Pfizer CEO’su Albert Bourla arasındaki telefon mesajlaşmaları yolsuzluk iddialarına neden olmuştu. AB Komisyonu, mesajların içeriğine yönelik yapılan açıklama çağrılarını reddetti. Von der Leyen hakkında “görevi ve unvanı kötüye kullanmak” gibi çeşitli suçlamalarla davalar açıldı. Zamanla hukuki sürece yeni şikayetçiler dahil oldu. Avrupa Parlamentosundaki Yeşiller grubuna mensup milletvekilleri tarafından açılan davada, AB’nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, 17 Temmuz 2024’te von der Leyen’in şeffaf davranmadığına hükmetti.