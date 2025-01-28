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AB Generali: Grönland’e Asker Gönderelim

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AB ASKERİ KOMİTESİ BAŞKANINDAN ÖNERİ

Avrupa Birliği’nin en üst düzey generali olan, AB Askeri Komitesi Başkanı General Robert Brieger, Alman Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin son günlerde gündemde olan Grönland’a asker yerleştirmesinin mantıklı olabileceğini ifade ediyor.

ABD’YE ETKİLİ BİR MESAJ OLACAK

General Brieger, ABD Başkanı Donald Trump’ın yarı özerk Danimarka toprağı Grönland’ı satın alma konusundaki kararlı tavrının sadece Danimarka’yı değil, tüm Avrupa’yı endişelendirdiğini belirtiyor. Brieger, bölgeye Avrupa Birliği askerlerinin konuşlanmasının ABD’ye etkili bir mesaj gönderebileceğini düşündüğünü söylüyor.

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