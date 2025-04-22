Ab, Hindistan’daki Terör Saldırısını Kınadı

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB), Hindistan yönetimindeki Cammu Keşmir bölgesinde turistlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, X hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımlarda saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Van der Leyen, “Bugün Pahalgam’da meydana gelen alçak terör saldırısı pek çok masum insanın hayatını çaldı. (Hindistan Başbakanı) Narendra Modi’ye ve bugün yas tutan tüm Hintli kalplere en derin taziyelerimi sunuyorum.” ifadelerini kullanarak, AB’nin Hindistan’a olan desteğini vurguladı.

SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kallas da yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, “AB, terörizme karşı kararlı bir duruş sergilemektedir.” şeklinde bir mesaj paylaştı. Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde, silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.