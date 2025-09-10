Ab, İsrail’le Ticaret Engeli Getirdi

YAPTIRIMLAR VE YASAKLAR ÜZERİNE

Avrupa Komisyonu, aşırı sağcı İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlar ve İsrail ile ticareti askıya alacak önlemler önerileceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından gelen yasaklarla, Hollanda, “istenmeyen kişi” olarak ilan ettiği İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, Schengen Bölgesi’ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı. İspanya da, “Gazze’de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararını uygulayarak Ben-Gvir ve Smotrich’in ülkeye girişini engelledi.

POLİTİKALARA YÖNELİK MESAJLAR

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı duyuruda, teklifin, İsrail’in Gazze’deki savaşı ile ilgili artan eleştirilerin ve AB’nin harekete geçmesine yönelik baskının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Önerilerin, AB üye ülkelerinin çoğunluğunun desteğini gerektirdiği belirtildi ancak ülkeler, İsrail ile ilişkiler hususunda bir bölünme yaşadığı görülüyor. Von der Leyen, “Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz” dedi.

İSRAİL’DEN TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Von der Leyen’in açıklamalarına tepki gösterdi. Saar, sözlerini “talihsiz” şeklinde nitelendirerek, Von der Leyen’in İsrail’in insani yardım çabalarının farkında olduğunu ve Gazze’deki acıların nedeninin Hamas olduğunu savundu. Saar, sosyal medya hesabından, “Komisyon Başkanı, İsrail-Avrupa ilişkilerini zayıflatmaya çalışan unsurların baskılarına boyun eğerek hata yapıyor” ifadelerini kullandı.

TİCARET ORTAKLIKLARI

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda. Geçen yıl iki taraf arasındaki ticaretin 42,6 milyar euro olduğu bilgisini paylaşan AB, Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün tamamen askıya alınması durumunda, AB’ye giren İsrail ürünlerine tanınan ticaret tercihlerinin geri çekileceği sonucunu ortaya koyuyor.