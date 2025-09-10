Ab, İsrail’le Ticareti Askıya Alacak

YASAKLAR DEVAM EDİYOR

Avrupa Komisyonu, aşırı sağcı İsrailli bakanlara yönelik yaptırımlar ve İsrail’le ticareti askıya alacak önlemler açıklanmasının ardından, bazı ülkelerden art arda yasaklar geldi. Hollanda, “istenmeyen kişi” ilan ettiği İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in bugün itibarıyla Schengen Bölgesi’ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı. İspanya da “Gazze’de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” gereği olarak Ben-Gvir ve Smotrich’in ülkeye girişini engelledi.

POLİTİK BİR MESAJ NİTELİĞİNDE

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, bu teklifin İsrail’in Gazze’deki savaşına yönelik artan eleştirilerin ve AB’nin harekete geçmesine olan baskının bir göstergesi olduğunu belirtti. Teklifin, AB üye ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alması gerektiği, ancak ülkeler arasında İsrail ile ilişkiler konusunda bir bölünme yaşandığı ifade edildi. Von der Leyen, bu teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj olacağını vurguladı.

İSRAİL’DEN TEPKİ GELDİ

Von der Leyen, “Gazze’de olanlar dünyanın vicdanını sarstı” diyerek, “Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz” dedi. Bunun üzerine, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Von der Leyen’in açıklamalarına yanıt vererek bu durumu “talihsiz” olarak nitelendirdi. Saar, “Komisyon Başkanı, İsrail’in insani yardım çabalarının farkında olduğunu biliyor olmalı ve Gazze’deki acıların nedeninin Hamas olduğunu unutuyor” diye belirtti.

AB, İSRAİL’İN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağı konumunda olup, geçen yıl iki taraf arasında gerçekleşen mal ticaretinin 42,6 milyar euro olduğu kaydedildi. Eğer Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün tamamı askıya alınırsa, bu durum AB’ye gelen İsrail ürünlerine tanınan ticaret avantajlarının geri çekilmesine yol açacak.