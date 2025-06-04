Ab Komisyonu, 2026 Bütçesini Açıkladı

AB’NİN 2026 YILI BÜTÇE TEKLİFİ AÇIKLANDI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2026 yılı için bütçesinin toplamda 193,3 milyar avro olmasını önerdi. AB Komisyonu, bu yıl bütçe taslağını kamuoyuna sundu. Teklif edilen bütçenin 2026 yılı içerisinde geçerli olacağı bildirildi. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu, Kovid-19 pandemisinin ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı kapsamında üye ülkeler için 105,3 milyar avro ek kaynak sağlayacak.

BÜTÇE STRATEJİK HEDEFLERE YÖNELİK OLACAK

Önerilen bütçe, Avrupa’nın çeşitli stratejik önceliklerini desteklemeye odaklanacak. Bu stratejik alanlar arasında Ukrayna’ya destek, rekabetçilik, göç yönetimi, güvenlik, savunma ile yeşil ve dijital dönüşüm bulunuyor. Bütçeden, tarım politikalarını içeren çiftçi desteklemeleri için 53,8 milyar avro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 42,1 milyar avro, uluslararası işbirliğine 15,5 milyar avro, Ukrayna’ya 6,7 milyar avro kredi ve 3,9 milyar avro hibe, araştırma ve geliştirme programları için 14,1 milyar avro, stratejik yatırımlar için 4,6 milyar avro, uzay harcamaları için 2,3 milyar avro, Erasmus eğitim programına 4,3 milyar avro, sınır güvenliği için 2,7 milyar avro, göçle ilgili harcamalara 2,3 milyar avro ve savunma alanına ise 2 milyar avro kaynak tahsis edilecek.

BÜTÇE ONAY SÜRECİNE GİRECEK

Komisyonun hazırladığı bu taslak bütçe, ilerleyen süreçte AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak olan müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla uygulamaya girecek. Bunun yanı sıra, AB bütçesinin gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor. Bütçenin denetimi ise merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Sayıştayı tarafından gerçekleştiriliyor.