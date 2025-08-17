AB Komisyonu Başkanı Katılacak Toplantıya

AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN’İN GÖRÜŞMESİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında düzenlenecek olan görüşmeye katılacağını bildirdi. Von der Leyen, Avrupalı liderlerle birlikte yarın gerçekleşecek olan bu önemli toplantıya katılacak.

ZELESKİY İLE GÖRÜŞECEK

Sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan von der Leyen, Zelenskiy ile Brüksel’de bir araya geleceğini ve bunun ardından Gönüllüler Koalisyonu’nun video konferansına katılacağını belirtti. Bununla birlikte, Zelenskiy’nin talebi üzerine yarın Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıya katılacağını ifade etti. Ancak von der Leyen, toplantıya hangi Avrupalı liderlerin katılacağını açıklamadı.