AB Komisyonu Başkanı Yenilikçi Planlar Üzerinde Çalışıyor

AB’NİN UKRAYNA İÇİN ASKERİ PLANLARI

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin desteğiyle çatışma sonrası güvenlik garantileri çerçevesinde Ukrayna’ya çok uluslu bir askeri birlik konuşlandırmak için “oldukça kesin planlar” geliştirdiklerini aktardı. Von der Leyen, Financial Times’a verdiği röportajda Ukrayna’ya sunulacak güvenlik garantilerine değinerek, Avrupa ülkeleriyle ABD’nin tam desteğiyle yürütülen bu çalışmaların oldukça somut olduğunun altını çizdi. “Güvenlik garantileri çok önemli ve kesinlikle hayati. Net bir yol haritamız var ve Beyaz Saray’da bir anlaşmaya vardık ve bu çalışma çok iyi ilerliyor” dedi.

ASKERİ YERLEŞTİRME KARARI

ABD Başkanı Donald Trump’ın güvenlik garantileri kapsamında ABD varlığının bulunacağına dair güvence verdiğini belirten von der Leyen, bu durumun açık ve defalarca teyit edildiğini ifade etti. Gönüllüler Koalisyonu’nun üyeleri arasında işbirliğinin arttığını hatırlatan von der Leyen, genelkurmay başkanlarının belirli planlar üzerinde çalıştığını ve bunların arasında birliklerin etkin bir şekilde konuşlandırılmasının da bulunduğunu belirtti. “Elbette her zaman ilgili ülkenin siyasi kararına ihtiyaç vardır. Çünkü asker konuşlandırmak bir ulusun en önemli egemenlik kararlarından biridir” dedi.

PUTİN’İN TAVRI VE AB’NİN YAKLAŞIMI

Trump’ın Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlama çabalarını öven von der Leyen, “Putin değişmedi, o bir yırtıcı. Trump barış istiyor ve Putin müzakere masasına gelmiyor. Putin ile olumsuz bir deneyimi var. Putin giderek daha fazla söylediğini yapmıyor. Ancak son aylarda Avrupalılara güvenilebileceğini açıkça gördüğü birkaç karşılaşma yaşadık. Bir şey söylediğimizde onu yapacağımız açıktır” dedi.

FİNANSMAN KAYNAKLARI VE YATIRIMLAR

AB Komisyonu’nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için güvenlik garantisi sağlamak amacıyla yeni finansman kaynakları araştıracağını belirten von der Leyen, Ukrayna’ya bütçe desteği de dahil olmak üzere mevcut finansman akışının barış zamanında devam etmesi gerektiğini vurguladı. Von der Leyen, “Komisyonun rolü, üye devletlerin savunma alanındaki bir artışı finanse etmelerini sağlamak açısından son derece önemli” dedi. Savaşın doğasının tamamen değiştiğine dikkat çeken von der Leyen, AB ordularının insansız hava araçları, hava ve füze savunması, uzay ve siber kabiliyetlere yatırım yapması gerektiğini kaydetti.