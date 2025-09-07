AB Komisyonu, Rusya’nın Saldırılarını Kınadı

RUSYA’NIN SALDIRILARI VE DİPLOMASİ

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği son saldırıların, diplomasiyi alaya aldığını ve uluslararası hukuku çiğnediğini ifade ediyor. AB Komisyonu Başkanı, önceki gece Ukrayna’da hükümet binaları ve sivil yerleşim alanlarını hedef alan geniş çaplı insansız hava aracı ve füze saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “Kremlin diplomasiyi bir kez daha alaya alıyor, uluslararası hukuku çiğniyor ve sivilleri öldürüyor” dedi.

UKRAYNA’YA DESTEK SÜRECEK

von der Leyen, Avrupa’nın Ukrayna’ya olan desteğinin devam edeceğini belirtiyor. “Avrupa, Ukrayna’nın yanında duruyor ve durmaya devam edecek. Ukrayna ordusunu güçlendiriyoruz, kalıcı güvenlik garantileri oluşturuyoruz ve Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için yaptırımları sıkılaştırıyoruz” ifadeleriyle destek sürecinin süreceğini vurguladı.

SALDIRILAR BİTMELİ

Ursula von der Leyen, Rusya’nın saldırılarının artık sona ermesi gerektiğini dile getiriyor ve “Bu öldürmeler bitmeli” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.