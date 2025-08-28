Ab Komisyonu, Rusya’yı Görüştü

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜVENLİK GÖRÜŞMELERİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya’nın Kiev’e yönelik saldırılarını görüştüğünü açıkladı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki AB Delegasyonu binasının hasar gördüğü durumu göz önünde bulundurarak yapılan bu görüşmelerin gündemi, Rus saldırılarıydı.

PAZARLIK İÇİN RUSYA’YA ÇAĞRI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Von der Leyen, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakere masasına gelmesi gerektiğini” vurguladı. Ukrayna’nın güvenliği için güçlü garantilerin sağlanması gerektiğini ifade eden Von der Leyen, Avrupa’nın burada üzerine düşeni yapacağını ve Ukrayna’yı sıkı bir şekilde koruma altına alacak bir barış sağlamanın önemini belirtti.

EUROPA GÜVENLİK EYLEMİ’YLE YENİ FİNANSMAN

Ayrıca Von der Leyen, Avrupa’nın savunmasını güçlendirmek amacıyla oluşturduğu 150 milyar avroluk yeni mali aracın, Avrupa Güvenlik Eylemi’nin (SAFE), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin güçlenmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu da dile getirdi. Bu adımlar, Avrupa’nın güvenliğini artırmayı ve Ukrayna’nın direncini desteklemeyi hedefliyor.