AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova’nın AB’deki Yerini Vurguladı

KOSOVA’NIN AB AİLESİ İÇİNDEKİ YERİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova’nın AB ailesi içerisinde yer aldığını ifade etti. Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’ın ardından Kosova’nın başkenti Priştine’ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi. Kosova Cumhurbaşkanlığı’nda resmi bir törenle karşılanan Costa, Osmani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısında, Balkan ülkelerine yönelik genişlemenin AB’nin en önemli jeopolitik yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

KOSOVA VE SIRBISTAN İLİŞKİLERİ

Costa, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önemine dikkat çekerek, “Bu, Avrupa yolculuğunuzun yanı sıra Kosovalıların yaşamları için de faydalı olacaktır. Kosova’nın yeri AB ailesindedir ancak bu aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmenizi de gerektirir.” dedi. Kosova’nın son yıllarda demokrasisini güçlendirmek için büyük çaba harcadığını vurgulayan Costa, ülkenin bu yönde ilerlemeye devam edeceğinden emin olduğunu belirtti. AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirlerin bölgedeki gerilimlerin düşürülmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Costa, “Benim temennim, bu gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve ardından bu tedbirlerin kaldırılması yönünde ilerleyebilmemizdir.” diye konuştu.

KOSOVA CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Osmani de, AB’nin Kosova’ya uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını umut ettiklerini belirtti. Tedbirlerin Kosova vatandaşlarına doğrudan zarar verdiğini ifade eden Osmani, “Bu yaz, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Tedbirlerin yürürlükte kaldığı her dakika, bir dakika daha fazla adaletsizlik anlamı taşıyor.” dedi. Osmani, Kosova’nın bağımsızlığını henüz tanımayan beş AB ülkesinden stratejik bir yaklaşım beklediklerini dile getirdi. Ayrıca, Kosova’nın AB üyelik başvurusunun değerlendirilmesinin vakti geldiğini vurguladı.

SIRBISTAN’IN MOSKOVA ZİYARETİ

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Moskova ziyaretine de değinerek, AB’nin tepkisiz kalmasının soru işaretlerine yol açtığını belirtti. AB, Kosova’ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımlar atmadığı gerekçesiyle 2023 yılında birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Bu tedbirler, özellikle Kosova’nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor. Kosova, AB’ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022’de teslim etmişti. Costa, Balkan turu kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’u da ziyaret edecek.