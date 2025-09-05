AB Konseyi Başkanı Costa, Yaptırım Paketi Gönderecek

AB HEYETİ ABD’YE GİDECEK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, 19’uncu yaptırım paketi için ABD’ye bir heyet göndermeyi planladıklarını bildirdi. Costa, Ukraine’nin Ujgorod kentinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı ortak basın toplantısında bu açıklamayı yaptı. Costa, Ukrayna’nın batısına gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, bölgenin gelecekte ‘AB sınırında’ olmadığına, aksine Ukrayna’nın AB üyeliğinden sonra AB’nin bir parçası olacağına dikkat çekti.

BARIŞ MÜZAKERELERİNE ATIF YAPTI

Costa, Alaska’daki zirveye de değinerek, Ukrayna’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın önerisini kabul ettiğini belirtti. “Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız,” diyen Costa, bu koalisyonun sadece gönüllü olmadığını, aynı zamanda bunu gerçekleştirme kapasitesine de sahip olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Rusya’ya yönelik baskının artırılmasının önemli olduğunu dile getiren Costa, Brüksel’de yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını, bu çerçevede AB heyetinin Washington’a gideceğini aktardı.