AB Liderleri Güvenlik Mekanizmasını Oluşturmalı

DİPLOMATİK ÇABALARDA HIZ KAZANIYORUZ

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB liderleriyle gerçekleştirdiği videokonferans sonrası yaptığı açıklamada, 3,5 yılı aşan savaşın ardından diplomatik çabaların hızlandığını belirtti. Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması sürecinin ivme kazandığına dikkat çekilen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sürece katılma kararının, “önemli ve memnuniyet verici bir adım” olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Şimdi, NATO’nun 5. maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Gönüllüler Koalisyonu’nun süreçteki etkin katılımının önemine vurgu yapıldı.

UKRAYNA’NIN SAVUNMA HATTI OLARAK ROLÜ

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Avrupa’nın “ilk savunma hattı” olduğu hatırlatıldı, AB’nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik desteği sağlayan aktör olduğu belirtilerek bu desteğin artırılacağı ifade edildi. “Ukrayna’nın güvenliği, Avrupa’nın güvenliğidir” mesajı vurgulandı. Barış sürecinin ilk adımı olarak ise Rusya’nın şiddeti durdurması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde yaptırımların devam edeceği konusunda bir uyarı yapıldı.

AB ÜYELİĞİNİN ÖNEMİ

Açıklamada, Ukrayna’nın geleceğinin yalnızca güvenlik garantileriyle değil, aynı zamanda AB üyeliğiyle de bağlantılı olduğu ifade edildi. Ukrayna’nın AB katılım sürecinin hızlandırılması gerektiği belirtildi. Savaşın başlamasından bu yana Avrupa’nın Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı. “Zorlu bir yol bizi bekliyor. Ancak barış ve AB üyelik sürecinde Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceğiz” denildi.

TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ VE TAKVİMLER

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupalı liderlerle bir araya geldi. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı. Görüşme sonrası Trump, Avrupalı liderlerle buluşmasının çok olumlu geçtiğini, Rus lider Putin ile Zelenski’nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlığa başlanıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından AB Konseyi Başkanı Costa, durumu değerlendirmek için AB liderlerini videokonferans ile topladı.

NATO VE ORTAK SAVUNMA TAHAHÜDÜ

NATO’yu askeri bir ittifak olarak önemli kılan unsur, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ortak savunma taahhüdü sunan 5. maddesi. Bu madde, NATO’nun bir saldırı veya tehdit durumunda üyelerini savunmasını öngörüyor. 5. madde, NATO tarihinde ilk kez ABD’deki 11 Eylül terör saldırısının ardından işlerlik kazanmıştı.