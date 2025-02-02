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AB Liderleri Savunma Zirvesi İçin Toplanıyor

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TOPLANTININ AMACI VE KAPSAMI

Gayriresmi nitelikli toplantıda herhangi bir karar alınmıyor, ancak özellikle haziran ayında gerçekleşecek ve savunmaya özel önem verilecek zirve için temeller hazırlanıyor. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın önderliğinde Brüksel’deki Egmont Sarayı’nda yarın boyunca Avrupa’nın savunmasının geleceğini ele alacak.

İLGİLİ KATILIMCILAR VE ZİRVEYİ DESTEKLEYENLER

Zirvenin bazı oturumlarına NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in de iştirak etmesi planlanıyor. Bu katılımlar, zirvenin savunma konusundaki önemli tartışmalarına katkı sağlayacak.

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