Ab Liderleri, Ukrayna İçin Güvenlik Mekanizması Oluşturacak

AB LİDERLERİNDEN GÜVENLİK MEKANİZMASI TALEBI

AB liderleri, Ukrayna için NATO’nun 5’inci maddesine benzer bir güvenlik mekanizmasının kurulması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın AB liderleriyle gerçekleştirdiği video konferans toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu durum dile getirildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlama sürecine katılmayı kabul etmesi “önemli bir adım” olarak nitelendirildi ve “Şimdi, NATO’nun 5’inci maddesine benzer, ABD’nin de dahil olacağı güçlü bir güvenlik mekanizmasını oluşturma zamanı” ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA ORDUSU, AVRUPA’NIN SAVUNMA HATTI

Yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Avrupa’nın “ilk savunma hattı” olduğu bilgisi paylaşıldı ve AB’nin Ukrayna’ya en fazla askeri ve ekonomik yardımı sağlayan aktör konumunda olduğu vurgulandı. Ayrıca, Rusya’nın şiddeti hemen durdurması gerektiği ifade edilerek, aksi takdirde yaptırımların devam edeceği belirtildi.